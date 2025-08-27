Bulanık’ta Traktör Devrildi, Sürücü Öldü

TRAKTÖR KAZASI YÜZÜNDEN TRAKTÖR SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Muş’un Bulanık ilçesinde meydana gelen bir kaza sırasında devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Tolgay Yıldız (21) idaresindeki traktör, Gümüşpınar ile Üçtepe köyleri arasında kontrolden çıkarak devrildi. Olayın ardından, durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri hızla sevk edildi.

KAZA YERİNDEKİ MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda, traktörün altında kalan Yıldız bulunduğu yerden çıkarıldı. Ağır yaralı olan Yıldız, hemen Bulanık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak burada yapılan tıbbi müdahalelere rağmen, genç sürücü kurtarılamadı. Bu olay, ilçede büyük bir üzüntü yarattı.