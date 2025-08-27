Haberler

Bulanık’ta Traktör Devrildi, Sürücü Öldü

TRAKTÖR KAZASI YÜZÜNDEN TRAKTÖR SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Muş’un Bulanık ilçesinde meydana gelen bir kaza sırasında devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Tolgay Yıldız (21) idaresindeki traktör, Gümüşpınar ile Üçtepe köyleri arasında kontrolden çıkarak devrildi. Olayın ardından, durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri hızla sevk edildi.

KAZA YERİNDEKİ MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda, traktörün altında kalan Yıldız bulunduğu yerden çıkarıldı. Ağır yaralı olan Yıldız, hemen Bulanık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak burada yapılan tıbbi müdahalelere rağmen, genç sürücü kurtarılamadı. Bu olay, ilçede büyük bir üzüntü yarattı.

ÖNEMLİ

Haberler

Bulanık’ta elektrik akımına kapıldılar

Muş'un Bulanık ilçesinde sondaj çalışması sırasında yüksek gerilim tellerine temas eden boru, 18 yaşındaki Muhammed Kartal'ın ölümüne ve 54 yaşındaki Halil Kenco'nun yaralanmasına neden oldu.
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenliği vurguladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyetinde, suç ve çete örgütleriyle kararlı bir şekilde mücadele edileceğini ifade etti. Toplumsal değerlere saygı gösterilmesini vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.