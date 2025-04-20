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Bulanık toprakla dua ediyorlar

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ŞİFA ARAYIŞI VE DUA GELENEĞİ

Tokat il merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafede yer alan Kızılöz köyünde, her yıl nisan ayının 15’i ile 18’i arasında düzenlenen etkinliklerde, vatandaşlar türbeyi ziyaret ederek dualar ediyor ve şifa arıyor.

DİLEKLER VE OT KESME GELENEĞİ

Çevre köylerden gelen ziyaretçiler, türbenin toprağını alırken aynı zamanda buradaki otları keserek dileklerde bulunuyor. Köy halkının ‘Cevher’ adını verdikleri türbenin çevresindeki bu gelenek, uğur ve niyetlerle yapılırken, toplanan otların karşılığı olarak verilen paralar da köy camisinin ihtiyaçları için harcanıyor.

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