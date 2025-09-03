Buldan’da Arazöz Şarampole Devrildi

YANGIN BÖLGESİNDEN DÖNEN ARAZÖZDE KAZA

Denizli’nin Buldan ilçesinde devam eden soğutma çalışmaları sırasında yangın bölgesinden dönen arazöz şarampole yuvarlandı. Bu olayda maddi hasar oluşmasına rağmen, orman personellerinin yara almadan kurtulması sevindirici bir gelişme oldu.

ARAZÖZ DEVRİLDİ, PERSONEL KURTULDU

Edinilen bilgilere göre, Buldan’daki orman yangınında görev alan ve sonrasında soğutma çalışmalarını sürdüren Buldan Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz, Buldan Bostanyeri mahallesinde İçme Deresi mevkiinde şarampole devrildi. Orman personeli V. A.’nın kullandığı ve 12 ton su kapasitesine sahip olan arazözde maddi hasar meydana geldi. Kazada arazözün metrelerce sürüklendiği belirtilirken, araçta bulunan personeller yara almadan kurtulmayı başardı.

OLAYIN DETAYLARI VE SEBEBİ

Olayın meydana gelmesi, soğutma çalışmalarının zorlu koşullarıyla ilgili olarak dikkat çekiyor. Yangınla mücadelede yer alan ekiplerin karşılaştığı zorluklar, bu tür kazaların meydana gelmesine neden olabiliyor. Yangın sonrası yürütülen soğutma çalışmaları, ormanların korunması için büyük önem taşıyor.