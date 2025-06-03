Buldan’da Kutlama sırasında Kalp Krizi

ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI ESNASINDA ÜZÜCÜ OLAY

Denizli’nin Buldan ilçesinde Galatasaray Taraftar Grubu tarafından düzenlenen şampiyonluk kutlamasında kalp krizi geçiren yaşlı kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kutlamalar, Buldan Alanyazı Meydanı’nda büyük bir coşkuyla devam ederken, Yeter Çimencioğlu (56) aniden fenalaşarak yere düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Çimencioğlu’nun kalp krizi geçirdiğini belirleyerek hemen müdahaleye başladı.

HASTANEYE KALDIRILDI, KURTARILAMADI

Yeter Çimencioğlu, olayın ardından Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kutlamalar, yaşanan bu trajik olayın ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.

SEVİNÇ HÜZNE DÖNÜŞTÜ

Galatasaray’ın şampiyonluğu dolayısıyla yapılan kutlamalarda yaşanan bu beklenmedik ölüm, meydandaki kalabalığı derin bir üzüntüye boğdu. Buldan Galatasaray Taraftar Grubu tarafından yapılan açıklamada, “Kısa bir süre önce yaşamını yitiren Muzaffer Çimencioğlu’na ve eşi Yeter Çimencioğlu’na Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz” ifadeleriyle başsağlığı dileğinde bulunuldu.