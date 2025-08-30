Haberler

Buldan’da Orman Yangını Çıktı

ALEVLER KISA SÜREDE YAYILDI

Buldan ilçesinin Çatak Mahallesi’ndeki ormanda, dün saat 14.40 civarında bir yangın patlak verdi. Rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayıldı ve Aydın’ın Buharkent ilçesi sınırları içerisindeki Kızıldere köyü yakınlarındaki ormana da ulaştı.

MÜDAHALE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Yangının bildirilmesinin ardından bölgeye hava ve kara ekipleri yönlendirildi. Yangına müdahale için 3 söndürme uçağı, 10 helikopter, 39 arazöz, 15 su ikmal aracı, 4 dozer ve 322 personel anında sevk edildi. Ekiplerin, yangına hem karadan hem de havadan müdahale çalışmaları devam ediyor.

