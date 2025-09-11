Haberler

Buldan’da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

ORMAN YANGINI BULDAK’TA ÇIKTI

Denizli’nin Buldan ilçesinde bir orman yangını patlak verdi. Alevler, yapılan hem havadan hem de karadan müdahaleler sayesinde 2 saat içinde kontrol altına alındı. Yangın, Buldan’ın kırsal alanındaki Hasanbeyler ile Gülalan mahalleleri arasındaki Karadere mevkisinde, saat 15.00 sularında meydana geldi.

MÜDAHALE EKİPLERİ BÖLGEDE

Yangın, çam ağaçlarıyla kaplı ormanda etkili olmaya başladı ve rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. İhbar üzerine bölgeye 44 personel, 2 helikopter, 4 arazöz, 1 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı ve 1 iş makinesi sevk edildi. Yangına müdahale eden helikopterler, Hasanbeyler Göleti’nden aldıkları su ile alevlere çok sayıda sorti gerçekleştirdi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Alevler 2 saatlik mücadele sonucunda saat 17.00 itibarıyla kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz araştırılırken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

