Buldan’da Orman Yangını Kontrol Ediliyor

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Denizli’nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Çatak Mahallesi ile Aydın’ın Buharkent ilçesindeki Kızıldere Mahallesi arasında meydana gelen yangına, gece boyunca müdahale edildi. Bu süreçte, Buldan Orman İşletme Müdürlüğü’nde görevli dozer operatörü Burak Pehlivanoğlu, iş makinesinin ekipmanına ayağını sıkıştırarak yaralandı. Pehlivanoğlu’nun ayağında kırık olduğu tespit edildi.

ETKİNLİKLERİ ARTIRAN MÜDAHALE GÜCÜ

Bölgedeki yangına müdahalede, Denizli ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı olarak 3 uçak, 10 helikopter, 66 arazöz, 10 iş makinesi ile 45 ilk müdahale aracı ve 361 personel görev alıyor. Yangın sırasında bazı evlerin zarar gördüğü ve küçükbaş hayvanların telef olduğu bilgisi edinildi. Havanın kararmasına rağmen, bölgede etkili olan şiddetli rüzgara rağmen ekiplerin müdahale çalışmaları aralıksız sürmektedir.

Diyarbakır’da Resepsiyon Düzenlendi

Diyarbakır'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü nedeniyle bir resepsiyon gerçekleştirildi.
Fenerbahçe’nin UEFA Ligi Maçları Belli

Fenerbahçe, 2025-2026 UEFA Avrupa Ligi'nde 24 Eylül'de Dinamo Zagreb ile deplasmanda karşılaşacak. Takımın diğer maç programı da belirlendi.

