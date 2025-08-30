Buldan’da Orman Yangını Sürüyor

ORMAN YANGINI ÜÇ GÜNDÜR DEVAM EDİYOR

Denizli’nin Buldan ilçesinde patlak veren orman yangını üç gündür sürüyor. Aydın ve Denizli sınırlarında süregelen yangının çevresindeki yangın göletlerinde su seviyelerinin düştüğü gözlemleniyor. Ekipler, 30 ton taşıma kapasitesine sahip tankerlerle su aktarımı için çalışmalar yürütüyor.

İKİ BÖLGEDE MÜDAHALELER DEVAM EDİYOR

Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı Çatak Mahallesi’nde devam eden yangına hem hava hem de kara ekipleriyle müdahale ediliyor. Aydın’ın Buharkent ilçesindeki Kızıldere Mahallesi ve Buldan ilçesinin Çatak, Bostanyeri, Aktaş ve Karşıyaka mahallelerinde de suların azaldığı aktarılıyor. Yangının kontrol altına alınması için bölgedeki su kaynaklarının takviyesi önem taşıyor.

SORUMLU EKİPLER MÜCADELEDE

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, sarp arazideki yangının kontrol altına alınması için var gücüyle çalışıyor. Ayrıca, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nden gelen ekipler de hem havadan hem de karadan söndürme faaliyetlerine devam ediyor. Yangının söndürülmesi, bölgedeki doğal yaşam ve halk sağlığı açısından gereken bir konu.