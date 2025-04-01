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Buldan’da Sit Alanında Kazı Durduruldu

ELEKTRİK ÇEVRİM SANTRALİ KAZISI DURDURULDU

Denizli’nin Buldan ilçesinde, Roma ve Bizans dönemlerinde çiftlik alanı olarak kullanım görmüş ve sit alanı olarak tescil edilen bölgede kurulan elektrik çevrim santrali için yapılan kazı durduruldu. Alınan bilgilere göre, Buldan ilçesine bağlı Bölmekaya Mahallesi’nde, TEİAŞ adına çalışan bir taşeron firmanın elektrik çevrim santral direklerinin ayak kazıklarını tescilli sit alanında yaptığı yönünde bir ihbar geldi.

KAZI İNCELEMESİ BAŞLATILDI

Bu ihbar sonrasında bölgeye gelen yetkililer, taşeron firmanın tescil edilmiş sit alanında direk dikmek amacıyla yaklaşık bir dönüm büyüklüğünde arazide kazı yapıp beton döktüğünü belirledi. Yapılan araştırmalarda, alanda yaklaşık 5 metre derinliğinde 20 adet çukur olduğu tespit edildi. İlgili otoritelerin aldığı karar doğrultusunda, sit alanı olarak tescil edilen bölgede gerçekleştirilen elektrik çevrim santrali kazısı derhal durduruldu. Olayın yaşandığı bölgenin daha önce Roma ve Bizans dönemlerinde çiftlik olarak kullanıldığı ve bu nedenle sit alanı olarak tescillendiği daha önce açıklanmıştı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildiriliyor.

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