Buldan’da Sulama Göletinde Kaçak Avlanma İhbarı

DENİZLİ’DE AĞ ELE GEÇİRİLDİ

Denizli’nin Buldan ilçesinde, sulama göletinde ağ çekildiğine dair yapılan ihbar sayesinde 500 metre uzunluğunda ağ kurtarıldı. Bu ağlara takılan tatlı su balıkları ise üreme döneminde olmalarına rağmen tekrar suya bırakıldı.

VATANDAŞLARIN İHBARI SONUCU

Olay, Buldan ilçesindeki Dımbazlar Mahallesi’nde bulunan sulama göletinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, sulama göletinde ağ çekildiğini fark eden vatandaşlar durumu hemen yetkililere iletti. Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kontrolünde, Buldan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ve ihbarda bulunan vatandaşlar gölete çekilen 500 metre balık ağını toplamayı başardı ve imha etti. Ağdan çıkarılan sazan balıkları tekrar suya iade edildi.

DERNEK BAŞKANI TEŞEKKÜR ETTİ

Buldan Kara Avcılar Derneği Başkanı Hakan Aytekin, ihbarda bulunan vatandaşlara duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. Aytekin, gelecekte benzer durumlarla karşılaşıldığında, vatandaşların 112 acil hattını kullanarak yetkililere bildirilmelerini istedi.