Buldan’da Yangın 6 Gün Süreyle Devam Etti

YANGININ BAŞLANGICI VE SEBEP OLDUĞU ZARARLAR

Denizli’nin Buldan ilçesinde 27 Ağustos tarihinde patlak veren yangın, arazinin sarp ve kayalık yapısı, ayrıca şiddetli rüzgar sebebiyle tam 6 gün sürdü. Yangının başladığı günlerden itibaren, karadan sürdürülen mücadeleye 6. günün ilk ışıklarıyla helikopter desteği de eklendi ve yangın kontrol altına alındı. Yangının etkisi, Buldan’ın yeşil örtüsünü siyaha boyayacak derecede ciddi oldu.

YANGINLA MÜCADELE SÜRECİ

Altı gün boyunca devam eden yangın, Buldan ilçesinin çeşitli mahallelerine sıçradı ve rüzgarın etkisiyle ilçe merkezine de tehdit oluşturdu. Sarp ve kayalık alanda hızla yayılan yangına yapılan müdahale, hem karadan hem de havadan zorlu koşullarda gerçekleştirildi. Kontrol altına alınmasının ardından, Buldan’daki yeşil bitki örtüsünün siyaha dönmesi, yerel halkın yüreğinde derin bir üzüntü bıraktı.

Gültekin, Okul Ziyaretinde Velilerle Görüştü

Gümüşhacıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı "Okula Uyum Haftası" etkinlikleri çerçevesinde Şehit Ümit Çoban İlkokulu'nu ziyaret etti.
Ordu’da Sosyal Market Öğrenci İhtiyaçlarını Karşıladı

Ordu’daki sosyal market, ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemeleri sağlayarak ailelerin yükünü hafifletiyor. Bu uygulama, sosyal belediyecilik projeleri kapsamında hayata geçirildi.

