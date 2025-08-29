Buldan’da Yangın, Aydın’a Sıçradı

ORMAN YANGINI DENİZLİ’DEN AYDIN’A SIÇRADI

Denizli’nin Buldan ilçesinde meydana gelen orman yangını, Aydın’ın Buharkent ilçesine de sıçradı. Yangınla ilgili alevlere havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yangına müdahale eden bir uçak, Muğla’da zorunlu iniş yaparken kaza-kırıma uğradı.

AVANTAJLI DURUMDA OLMAYA ÇALIŞILIYOR

Buldan ilçesi Çatak Mahallesi’ndeki ormanda, öğle saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayılarak, Aydın’ın Buharkent ilçesinde Kızıldere köyü yakınlarındaki ormana da sıçradı. Bölgeye ihbar üzerine çok sayıda yangın ekibi gönderildi. Alevlerle mücadele çalışmaları devam ediyor. Ayrıca, meydana gelen zorunlu inişte kaza-kırıma uğrayan uçakla ilgili olarak pilotun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.