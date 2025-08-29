Haberler

Buldan’da Yangın Çalışmaları Devam Ediyor

ORMAN YANGINI DENİZLİ’DE DEVAM EDİYOR

Denizli’nin Buldan ilçesinde, öğle saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangın için müdahale çalışmaları sürüyor. Havanın ve karanın yanı sıra, çeşitli ekipler olay yerine sevk edildi. Dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

ÇATAK MAHALLESİ’NDE YANGIN ÇIKTI

Yangın, Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı Çatak Mahallesi Yeraltı mevkiinde, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü meydana geldi. Önceki gece boyunca yapılan müdahaleler sayesinde yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Ancak aynı bölgede yangının yeniden başladığı bildirildi.

MÜDAHALELERİ ARTIRIYOR

Yangın nedeni ile yükselen dumanları gören çevre sakinleri durumu yetkililere iletti. Bu ihbarın ardından Buldan Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yangının genişlemesi nedeniyle karadan ve havadan müdahaleler gerekli görülüyor. Dumandan etkilenen bir kişi için sağlık ekipleri de bölgeye yönlendirildi. Ek tedbir olarak yine dumandan etkilenenler için UMKE aracı talep edildi.

Veteranlar Türkiye Şampiyonası Samsun’da Başladı

Samsun'da başlayan Veteranlar Türkiye Şampiyonası'na 200 sporcu katıldı. Federasyon, ilk turnuvada beklenen katılımdan biraz düşük sayıda sporcunun yer aldığını duyurdu.
Çarşamba, Fındıkta Türkiye’nin Zirvesinde

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, 2025 fındık sezonu için rekolte ve fiyat hakkında kritik değerlendirmelerde bulunarak, fiyatların 300 TL'ye çıkabileceğini ifade etti.

