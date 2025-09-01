Haberler

Buldan’da Yangın Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

DENİZLİ’DEKİ YANGIN İÇİN KOORDİNASYON TOPLANTISI

Denizli’nin Buldan ilçesinde 5 gün önce meydana gelen yangın için hava unsurlarından gelen anlık bilgilere dayalı mobil yangın yönetim merkezinde bir koordinasyon toplantısı yapıldı. Yangının kontrol altına alınabilmesi amacıyla süren yoğun müdahale çalışmaları gece boyunca da devam ediyor. Hava destekli ekipler, yangınla mücadelede etkin bir şekilde iş birliği içerisinde alevlerin kontrol altına alınması için yoğun gayret gösteriyor.

VALİ COŞKUN VE GENEL MÜDÜR KARACABEY YANGIN BÖLGESİNDE

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile birlikte Buldan ilçesinde devam eden yangın söndürme çalışmaları hakkında bilgi almak üzere Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Harekat Merkezi’nde Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle’den detaylar aldı. Toplantı sonrasında Buldan’da yer alan mobil yangın yönetim merkezinde bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Yangının kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin durmaksızın müdahale çalışmaları devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinde Azerbaycan lideri Aliyev ile buluştu. Toplantıya iki ülkenin dışişleri bakanları da eşlik etti.
Haberler

Kunar’da 6.0 Depremde 250 Ölü

Afganistan'ın Kunar vilayetinde 6.0 büyüklüğünde gerçekleşen deprem, 250'den fazla can kaybına ve 500 yaralıya yol açtı. Ardından kapsamlı arama kurtarma faaliyetleri başlatıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.