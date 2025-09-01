Buldan’da Yangın Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

DENİZLİ’DEKİ YANGIN İÇİN KOORDİNASYON TOPLANTISI

Denizli’nin Buldan ilçesinde 5 gün önce meydana gelen yangın için hava unsurlarından gelen anlık bilgilere dayalı mobil yangın yönetim merkezinde bir koordinasyon toplantısı yapıldı. Yangının kontrol altına alınabilmesi amacıyla süren yoğun müdahale çalışmaları gece boyunca da devam ediyor. Hava destekli ekipler, yangınla mücadelede etkin bir şekilde iş birliği içerisinde alevlerin kontrol altına alınması için yoğun gayret gösteriyor.

VALİ COŞKUN VE GENEL MÜDÜR KARACABEY YANGIN BÖLGESİNDE

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile birlikte Buldan ilçesinde devam eden yangın söndürme çalışmaları hakkında bilgi almak üzere Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Harekat Merkezi’nde Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle’den detaylar aldı. Toplantı sonrasında Buldan’da yer alan mobil yangın yönetim merkezinde bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Yangının kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin durmaksızın müdahale çalışmaları devam ediyor.