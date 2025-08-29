Buldan’da Yangın Tekrar Başladı

YENİDEN YANGIN ÇIKTI

Denizli’nin Buldan ilçesinde, önceki gece saatlerine kadar süren söndürme çalışmaları sonrasında, yangın bölgesinde yeniden alevler yükselmeye başladı. Çatak Mahallesi’nde gerçekleştirilen yoğun çalışmalar neticesinde söndürülen yangın, soğutma işlemlerinin yapıldığı alanda yeniden çıkış gösterdi.

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Bölgede dumanların yükseldiğini fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine, Buldan Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın söndürme ekipleri, alevlere karşı müdahale etmekte ve şu an havadan yangına destek veren iki helikopter de çalışmalara katılıyor. Ekiplerin etkin müdahaleleri devam ediyor.