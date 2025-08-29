Buldan’da Yangın Tekrar Başladı

Haberler

Denizli’nin Buldan ilçesinde, önceki gece saatlerine kadar süren söndürme çalışmaları sonrasında, yangın bölgesinde yeniden alevler yükselmeye başladı. Çatak Mahallesi’nde gerçekleştirilen yoğun çalışmalar neticesinde söndürülen yangın, soğutma işlemlerinin yapıldığı alanda yeniden çıkış gösterdi.

Bölgede dumanların yükseldiğini fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine, Buldan Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın söndürme ekipleri, alevlere karşı müdahale etmekte ve şu an havadan yangına destek veren iki helikopter de çalışmalara katılıyor. Ekiplerin etkin müdahaleleri devam ediyor.

Diyarbakır’da Trafik Kazası Olmuştu

Diyarbakır'da 17 yaşındaki Kübra Sofioğlu'nun ölümüne yol açan trafik kazasında ehliyetsiz sürücü C.G. için 3 ila 9 yıl hapis cezası isteniyor.
Aydın’da Tarla Günü Kutlandı

Germencik'te gerçekleştirilen Tarla Günü'nde, yüksek verim ve dayanıklılığı ile dikkat çeken sorgum sudan otu melezi hasat edildi. 190 üreticiye tohum dağıtımı yapıldı.

