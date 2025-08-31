Buldan’da Yangın Yeniden Büyüdü

YANGININ YENİDEN BÜYÜMESİ

Denizli’nin Buldan ilçesinin Çatak Mahallesi’nde 4 gün önce başlayan ve Aydın’a sıçrayan orman yangını, öğleden sonra yeniden alevlenerek Buldan’a bağlı Bölmekaya ve Bostanyeri Mahalleleri’ndeki evler ile tarlaları tehdit etmeye başladı. Mahallelerde yaşayan insanlar ve hayvanlar güvenli bir şekilde tahliye edilirken, dumandan etkilenen vatandaşlar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yangın, 27 Ağustos Çarşamba günü Denizli’nin Buldan ilçesinde başlamıştı ve Aydın iline sıçramıştı.

DAHA ÖNCE KONTROL ALTINA ALINMIŞTI

Denizli-Aydın il sınırında 4 gündür devam eden yangın, dün gece büyük ölçüde kontrol altına alınmıştı. Ancak, bugün öğleden sonra etkili olan şiddetli rüzgarla beraber yangın yeniden büyüyerek Buldan’a bağlı Bölmekaya ve Bostanyeri mahallelerindeki evlere sıçradı. Yangının tehdit ettiği evler, bu durumdan dolayı polis, jandarma, komando ve askerler tarafından tahliye edildi. Rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyen alevleri söndürmek için çok sayıda helikopter, arazöz, polis Çevik Kuvvet TOMA’ları, ilk müdahale araçları ve personel bölgeye sevk edildi.

DUMANDAN ETKİLENEN VATANDAŞLAR

Yangın bölgesinde gerçekleşen hızlı müdahalelere rağmen, çok sayıda vatandaş dumandan etkilenerek hastanelere kaldırıldı. Yangın bölgesine ve mahallelere yangının ulaştığı anlar dron ile havadan görüntülendi. Görüntüler, yangının büyüyerek mahallelerdeki evlere ulaşması ve ekiplerin tahliye işlemlerini gerçekleştirdiği anları içeriyor. Ayrıca, alevlere müdahale edilen mahallelerde çekilmiş kareler de dikkat çekiyor.