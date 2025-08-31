Buldan’da Yangın Yeniden Büyüdü

YANGININ YENİDEN ALEVLENMESİ

Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı Çatak Mahallesi’nde 4 gün önce ormanlık alanda başlayan ve Aydın’a sıçrayan yangın, öğleden sonra tekrar büyüdü. Bu durum, Buldan’a bağlı Bölmekaya Mahallesi’ndeki evlerin yanmasına neden oldu. Yangın sebebiyle köyde tahliye çalışmaları başlatıldı.

DEVAM EDEN MÜCADELE

Denizli’nin Buldan ilçesinde 27 Ağustos Çarşamba günü başlayan yangınla mücadele sürüyor. Çatak Mahallesi’nde patlak veren yangın, Denizli il sınırlarını geçerek Aydın’a ulaşmıştı. Denizli-Aydın il sınırında 4 gündür devam eden yangın, dün gece büyük ölçüde kontrol altına alınmıştı. Ancak bugün öğleden sonra etkili olan şiddetli rüzgar, yangının yeniden büyümesine yol açtı. Son gelişmelerle birlikte, daha önceden kurtarılan evler de yeniden alevlere teslim oldu. Kırsal mahalledeki evlerin tahliyesi için yoğun bir çalışma sürüyor.