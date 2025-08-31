Haberler

Buldan’da Yangın Yeniden Büyüdü

YANGININ YENİDEN ALEVLENMESİ

Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı Çatak Mahallesi’nde 4 gün önce ormanlık alanda başlayan ve Aydın’a sıçrayan yangın, öğleden sonra tekrar büyüdü. Bu durum, Buldan’a bağlı Bölmekaya Mahallesi’ndeki evlerin yanmasına neden oldu. Yangın sebebiyle köyde tahliye çalışmaları başlatıldı.

DEVAM EDEN MÜCADELE

Denizli’nin Buldan ilçesinde 27 Ağustos Çarşamba günü başlayan yangınla mücadele sürüyor. Çatak Mahallesi’nde patlak veren yangın, Denizli il sınırlarını geçerek Aydın’a ulaşmıştı. Denizli-Aydın il sınırında 4 gündür devam eden yangın, dün gece büyük ölçüde kontrol altına alınmıştı. Ancak bugün öğleden sonra etkili olan şiddetli rüzgar, yangının yeniden büyümesine yol açtı. Son gelişmelerle birlikte, daha önceden kurtarılan evler de yeniden alevlere teslim oldu. Kırsal mahalledeki evlerin tahliyesi için yoğun bir çalışma sürüyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kaykay Federasyonu Tekerlekli Paten Şampiyonası Yapıldı

Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası Finali, Karaman'da 13 ilden 150 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Farklı yaş gruplarındaki yarışmalar sonrası madalyalar ve kupalar sahiplerini buldu.
Haberler

Çorum FK, Keçiörengücü’nü 2-1 Yendi

Trendyol 1. Lig'de Ankara Keçiörengücü, 4. hafta maçında Çorum FK'ya 2-1 mağlup oldu. Çorum'un gollerini Yazgan ve Gürbulak kaydetti. Ezeh ise maçta eşitliği sağladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.