BULdan’daki Orman Yangını Devam Ediyor

YANGININ KAYNAĞI VE GELİŞİMİ

Denizli’nin Buldan ilçesinde başlayan orman yangını, Aydın’ın Buharkent ilçesine kadar yayıldı. Yangın, 29 Ağustos Cuma günü saat 14.40 sıralarında Denizli Buldan Çatak köyü Armutlu mevkiinde patlak verdi. Rüzgar etkisiyle alevler hızlı bir şekilde geniş bir alana yayılarak Aydın Buharkent Kızıldere Köyü yönüne doğru ilerledi.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI VE EKİPLER

Yangın ihbarının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi yönlendirildi. Kısa sürede yangının kontrol altına alınması amacıyla, gece boyunca devam eden söndürme çalışmalarında ekipler yoğun bir çaba gösterdi. Yangına, 39 arazöz, 15 su ikmal aracı, 4 dozer ve 322 personel karadan; 10 helikopter ve 3 uçak ise havadan müdahale etti.

ARAZİ ŞARTLARININ ZORLUKLARI

Ekipler, arazi yapıların sarp ve vadilerden oluşması nedeniyle zaman zaman alevlere karadan müdahale etmekte güçlük çekti. Ancak, bölgedeki ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için hem havadan hem de karadan söndürme faliyetlerine kararlı bir şekilde devam ediyor.