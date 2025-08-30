Buldan Orman Yangını Devam Ediyor

ORMAN YANGINI DEVAM EDİYOR

Denizli’nin Buldan ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangınına yönelik çalışmalar akşam saatlerine kadar sürüyor. Yangın söndürme işlemleri sırasında, Orman İşletme Müdürlüğü’nde görevli dozer operatörü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

YARALI DOZER OPERATÖRÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Yangının meydana geldiği Çatak Mahallesi’nde, ekipler akşam vakti zorlu şartlara rağmen söndürme işlemlerine devam ediyor. Bu süreçte, Buldan Orman İşletme Müdürlüğü’ndeki personellerden Burak P. yaralanmıştır. Dozer operatörü Burak P., çalışmalarda dozer ekipmanına ayağını sıkıştırdı. Sıkışmanın ardından, bölgeye hemen sağlık ekipleri sevk edildi ve Burak P. en yakın hastaneye gönderildi. Yapılan kontrol sonucu, Tarak kemiğinde kırık tespit edilen Burak P.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Aydın’DA DA YANGIN DEVAM EDİYOR

Öğle saatlerinde başlayan ve Denizli’nin Buldan ilçesinde etkili olan orman yangınının devam ettiği, Aydın’ın Buharkent ilçesinde de yangınla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.