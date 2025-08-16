Buldan Ovası’nda Üreticiler Fiyat Bekliyor

BULDAN’DA ÜZÜM ÜRETİCİLERİ ENDİŞELİ

Türkiye’nin Buldan Ovası, Çekirdeksiz Sultaniye üzümü ile dikkat çekiyor. Ancak üzüm üreticileri, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve TARİŞ tarafından kuru üzüm alım fiyatlarının hala açıklanmaması nedeniyle tedirginlik yaşıyor. Hasat dönemi başladığında yoğun mesai veren çiftçiler, fiyat belirsizliği nedeniyle ne yapacaklarını bilemezken, dışarıdan gelen üzümlerin yerli pazarı olumsuz etkilediğini ifade ediyorlar. Buldan Ziraat Odası Başkanı Muammer Al, bu yıl üreticilerin olumsuz hava koşulları ile mücadele ettiğini belirterek, “Geçen yıl 110 lira olan kuru üzümün bu yıl 140-150 lira seviyesinde açıklanmasını istiyoruz. Fiyat netleşmediği için simsarlık baş gösteriyor ve çiftçinin emeği düşük fiyattan satılıyor” dedi.

FİYAT BELİRSİZLİĞİ ENDİŞELİ KILIYOR

Buldan Ovası’ndaki üreticiler, TMO ve TARİŞ’in kuru üzüm alım fiyatlarını bir an önce açıklamasını bekliyor. Bağlarında üzüm kurutmaya başlayan çiftçiler, belirsizlikten kaynaklanan sorunlarla başa çıkmaya çalışıyor. Üreticiler, geçen yıl temmuzda açıklanan fiyatların bu yıl ağustos ortasında hala kesinleşmemesinin sorun yarattığını söylüyor. Dışarıdan gelen üzümlerin yerli üreticinin pazarını tehdit ettiğini ve masrafların artmasına rağmen satış fiyatlarının bu artışı karşılamadığını kaydediyorlar. Çiftçiler, devletin “üretin” çağrısını yerine getirdiklerini ancak en büyük beklentilerinin ürünlerinin değerinde alıcı bulması olduğunu vurgu yapıyor.

PAZAR TALEPLERİ ARTTI

Buldan Doğan Mahallesi Muhtarı ve üzüm üreticisi Ahmet Boynikar, “Üzüm hasadındayız, üzümlerimizi seriyoruz. TMO ve TARİŞ’ten fiyatların bir an önce belirlenmesini bekliyoruz. Devletimiz üretin diyor, biz de çalışıyoruz. Ancak pazar bulamazsak endişeliyiz” dedi. Bölmekaya Mahallesi Muhtarı Ünal Kırmızıoğlu, “Ben de bir üzüm üreticisiyim. Pazar belirsizliği nedeniyle zarar etmemek için mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı.

ORGANOLEPTİK ÖZELLİKLERİNE VURGU

Mahmutlu Muhtarı Ekrem Tavşancı, organik üzüm yetiştirdiklerini vurguladı ve dışarıdan özellikle İran’dan gelen üzümlerin yerli üretimi tehdit ettiğini ifade etti. “Her şeyi en iyi şekilde yapıyoruz ama sonuç istediğimiz gibi olmuyor” diye belirtti. Üzüm üreticisi Vedat Yüreci, fiyat belirsizliği nedeniyle yaş üzümleri meyve suyuna göndermek zorunda kaldıklarını dile getirdi.

ZORLU ŞARTLARLA BAŞA ÇIKIYORLAR

Buldan Ziraat Odası Başkanı Muammer Al, bu yıl üreticilerin karşılaştığı zorlukları sıraladı. Soğuk, aşırı sıcak ve kuraklık gibi olumsuz hava koşulları nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşandığını söyledi. Fiyatların bir an önce açıklanmasını isteyen Al, “Geçen yıl 110 lira olan kuru üzümün bu yıl 140-150 lira olmasını istiyoruz. Üreticimizin yararına olacak bir fiyat belirlenmesi şart” diye ekledi.

ÇİFTÇİLER YARDIM DEĞİL PAZAR BEKLİYOR

Al, ayrıca, sıklıkla ortaya çıkan simsarlık durumunun da önlenmesi gerektiğini vurguladı. “Fiyatların biran önce açıklanması gerekiyor. Çiftçimiz karnını doyuramazsa, yeniden üretim yapamaz” dedi. Üreticiler, enflasyon göz önünde bulundurularak adil bir fiyat belirlenmesini istiyor. Geçen yıl 110 lira olan kuru üzümün bu yıl 140-150 lira olması gerektiğini belirtiliyor.