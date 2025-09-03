Haberler

Buldanda Arazöz Şarampole Devrildi

YANGIN BÖLGESİNDEN DÖNEN ARAZÖZ KAZA YAPTI

Denizli’nin Buldan ilçesinde, soğutma faaliyetlerinin sürdüğü yangın bölgesinden dönen arazöz, bir şarampole yuvarlandı. Olayda maddi hasar meydana gelirken, orman personeli kaza sırasında yaralanmadan kurtuldu.

KAZANIN DETAYLARI

Alınan bilgilere göre; Buldan’da yaşanan orman yangınında görev alan ve ardından soğutma çalışmalarını sürdüren Buldan Orman İşletme Müdürlüğüne ait olan arazöz, Buldan Bostanyeri mahallesi İçme Deresi mevkiinde devrildi. Orman personeli V. A. yönetimindeki 12 ton su kapasiteli araçta maddi zarar oluştu. Kazanın ardından araç, metrelerce sürüklendi fakat içerisinde bulunan personeller kazadan yara almadan kurtulmayı başardı.

Alaplı’da Fındık Fiyatı Artıyor

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde fındık rekoltesindeki düşüş, fiyatların serbest piyasada artmasına neden oldu. Üreticiler, 260 liradan fındık satışıyla memnun kaldı.
Erkan Avcı “Kızılcık Şerbeti”ne katıldı

Erkan Avcı'nın "Kızılcık Şerbeti" dizisine katılacağı haberi, izleyicilerin ilgisini artırdı. Merakla beklenen karakter gelişimi ve hikâyedeki rolü büyük bir heyecan yarattı.

