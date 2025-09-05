Buldanda Sürücü Ölü Bulundu. Olay Soruşturuluyor

DENİZLİ’DE TRAFİK KAZASI

Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı Acısu mevkiinde meydana gelen olayda, üzüm yüklemek üzere tarım işletmesine gelen bir şoför, direksiyon başında ölü bulundu.

GELEN HABERLER ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİLER

Edinilen bilgiye göre, 20 SA 164 plakalı kamyonu ile işletmeye gelen Mehmet Sevin Tekin’den bir süre haber alınamadı. Durumu fark eden işletme çalışanları, Tekin’in kamyonun direksiyonunda hareketsiz yattığını gördüler. Olayın ardından sağlık ekipleri kısa sürede bölgeye intikal etti.

CENAZE OTOPSİ İÇİN GÖNDERİLDİ

Sağlık görevlilerinin yaptığı muayenede, Mehmet Sevin Tekin’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Hayatını kaybeden şoförün cenazesi, detaylı inceleme yapılmak üzere adli tıp morguna sevk edildi. Olayla ilgili olarak geniş bir soruşturma başlatıldı.