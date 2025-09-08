Bülent Arınç, Kızılay’a Ziyaret Gerçekleştirdi

ZİYARET VE KARŞILAMA

TBMM eski başkanı Bülent Arınç ve AK Parti MKYK üyesi, Manisa milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı’na bir ziyaret gerçekleştirdi. Arınç ve Mücahit Arınç, kapıda Türk Kızılay genel merkez denetim kurulu üyesi Selman Keresteci, Kızılay Manisa İl Merkezi başkanı Öner Gürsel ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Ziyaret sırasında Kızılay Manisa İl Merkezi binasında yapılan çalışmaları yerinde görmek amacıyla incelemelerde bulundular.

ÇALIŞMALAR VE PROJELER

Ziyaret kapsamında, Türk Kızılay genel merkez denetim kurulu üyesi Selman Keresteci ve Kızılay Manisa İl Merkezi başkanı Öner Gürsel, şehirdeki projeler ve sosyal yardım faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi verdiler. Bülent Arınç, özellikle yürütülen “İyiliği Paylaş, Eğitime Destek Ol” kırtasiye kampanyası gibi çalışmalardan ötürü Kızılay Manisa teşkilatını kutladı.

TEŞEKKÜR VE DESTEK

Kızılay Manisa İl Merkezi başkanı Öner Gürsel, ziyareti büyük bir motivasyon kaynağı olarak gördüğünü ifade ederek, “TBMM eski başkanımız Bülent Arınç’a ve AK Parti Manisa milletvekilimiz Sayın Ahmet Mücahit Arınç’a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Türk Kızılay olarak her zaman iyiliği çoğaltmak, ihtiyaç sahiplerine umut olmak için çalışıyoruz. Bu yolda milletimizin desteğiyle daha da güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz” diye belirtti. Ayrıca, Kızılay gönüllüsü olan Ahmet Mücahit Arınç’a, Türk Kızılay genel merkez denetim kurulu üyesi Selman Keresteci ve Kızılay Manisa İl Merkezi başkanı Öner Gürsel tarafından gönüllü yeleği takdim edildi.