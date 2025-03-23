Bülent Arınç, Sultan Camisi’nde Mevlit Okuttu

MEVLİT TÖRENİ DÜZENLENDİ

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki tarihi Sultan Camisi’nde, kendisi ve eşinin kaybettiği aile üyeleri için mevlit okuttu. Bugün öğle namazından sonra gerçekleştirilen bu etkinlikte, Arınç’ın vefat eden annesi Ayşe Sevdiye Arınç, babası İbrahim Arınç, ağabeyi Yıldıray Arınç ve oğlu Fatih Arınç ile eşinin kaybettiği yakınları anıldı.

KATILIMCILAR ARASINDA ÖNEMLİ İSİMLER VARDI

Tarihi Sultan Camisi’ndeki mevlit programına, Bülent Arınç’ın ağabeyi Ümit Doğay Arınç ve aile yakınları katıldı. Ayrıca Manisa Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Manisa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek, iş insanları Arif Koşar ve Hayrullah Solmaz ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda Manisalı da bu anma etkinliğine katıldı.

DUA VE TEŞEKKÜRLER YER ALDI

Öğle namazının ardından, programa katılan İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, Şehzadeler İlçe Müftüsü İsmail Temur, Hatuniye Cami İmamı Hayrettin Çoban, Sultan Cami görevlileri Ömer Faruk Altunağa, Salih Yıldırım, Sefer Yıldırım ve TOKİ 2 Cami İmamı Abdullah Tay tarafından Kur’an tilaveti ve mevlit okundu. Okunan mevlidin ardından katılanlara hitap eden Bülent Arınç, “Allah kabul etsin. Geçmişlerimize rahmet eylesin. Çok memnun olduk sizlere, ailemiz adına çok teşekkür ediyorum. Burada ailemizi temsil eden ağabeyim Prof. Dr. Ümit Doğay Arınç ve oğlum AK Parti Manisa Milletvekili Mücahit Arınç ile birlikteyiz, biz çok mutlu olduk.” şeklinde açıklama yaptı. Arınç, etkinlik sonrasında yakınları ve katılımcılarla bir süre sohbet ederek camiden ayrıldı.