Bülent Arınç, Turp Metaforunu Yorumladı

ARINÇ’IN YAYINDAKİ DEĞERLENDİRMELERİ

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, tv100 canlı yayınına katılarak Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dile getirdiği “Heybedeki büyük turp” gibi konuları değerlendirdi. Arınç, “Turp metaforu olsa olsa Fahrettin Altun’un bulduğu bir şeydir. Ne diyeyim yani” şeklinde ifade etti.

FARKLI GÖRÜŞLER ÜZERİNE YORUMLAR

Sunucunun “Metin o yazarı Fahrettin Altun değil ama” şeklindeki sözlerine yanıt veren Arınç, “Metin yazarı o değil ama her işin başında o var kardeşim. Türkiye böyle bir sistemin içerisinde” dedi. Arınç, sözlerini kendi düşüncelerini aktararak devam ettirdi; “Dünyanın bütçesini kullanıyor. Sadece dezenformasyon değil iş. Onlar da turba karşı ayvayla cevap veriyorlar.”