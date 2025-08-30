Bülent Arpacı, Şanlıurfa’da ateş açtı

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Olay, 8 Mart akşamı, Şanlıurfa’daki bir alışveriş merkezinin girişindeki kafede gerçekleşti. Bu kafeye giden Bülent Arpacı, yanında getirdiği tabancayla dışarıdan ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşun, kafede oturan Merve Nur Yararlık’ın boynuna isabet etti. Güvenlik kamera görüntülerine yansıyan olayda S.K. de yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Merve Nur’un yaşamını yitirdiği belirlendi. S.K. ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Merve Nur Yararlık’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından Yeniköy Asri Mezarlığı’na defnedildi.

OLAYIN ARKA PLANI

S.K., ifadesinde, Bülent Arpacı ile arkadaş olduklarını ve gündüz telefonda tartıştıklarını, akşam kafeden fotoğraf paylaştıktan sonra olayın yaşandığını belirtti. Olayın ardından kaçan Bülent Arpacı, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından Pirinçlik mevkisinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Bülent Arpacı, olayın arkadaşlar arasındaki küfürleşmeden kaynaklandığını, S.K.’ye ateş ettiğini ve Merve Nur Yararlık’ı istemeden vurduğunu ifade etti. Yapılan işlemlerin akabinde mahkemeye sevk edilen Bülent Arpacı, ‘Olası kastla öldürmek’ ve ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarından tutuklandı.

İDDİANAME VE SUÇLAMALAR

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, tutuklu sanık Bülent Arpacı hakkında ‘Kasten öldürme’, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘Ruhsatsız ateşli silahla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbetle 15 yıl ila 24 yıl arasında hapis cezası talep edildi. İddianamede, Merve Nur’un babasının, ölümün kazaen meydana geldiğini belirterek şikayetinden vazgeçtiği, annesinin ise şikayetçi olmadığı kaydedildi. İddianamede, “Taraflar arasında oluşan husumetten dolayı ölümle tehditlerde bulunan ve elverişli silahla yakın mesafeden müştekinin ölümcül vücut bölgesini hedef alarak ateş etmek suretiyle sağ omuzundan yaralayan şüpheli, tahrik edici söz ve davranışları nedeniyle müşteki S.K.’ye karşı ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçunu işlemiştir” ifadelerine yer verildi. Ayrıca, niyetin dolaylı kastla olduğunun kabul edilmesi gerektiği, Merve Nur Yararlık’ın ölümüne neden olan şüphelinin üzerine atılı ‘kasten öldürme’ suçunu işlediği anlaşılmıştır ve kamu adına cezalandırılması talep edilmektedir.