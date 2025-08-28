Bülent Çamur Muhtarları Ağırladı, Talepleri Dinledi

SU VE ALTYAPI TALEPLERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Vekili Bülent Çamur, mahalle muhtarları ve azalarını makamında ağırlayarak içme suyu ve altyapıyla ilgili talepleri dinledi. Çamur, Turgutlu ilçesine bağlı Ayvacık ve Yunusemre ilçesine bağlı Pelitalan, Maldan, İlyasçılar, Süngüllü, Müslih ve Davutlar Mahalle muhtarlarını kabul etti. Muhtarlar, içme suyu ile altyapı konusundaki ihtiyaç ve taleplerini Çamur’a iletti.

İŞBİRLİĞİ ÖNEMLİ

Çamur, MASKİ’nin Manisa genelinde vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik birçok yatırım yaptığını belirtti. Muhtarlarla yapılan istişarelerin bu hizmetlerin yol haritasında önemli bir rol oynadığına dikkat çeken Çamur, “MASKİ olarak en temel görevimiz vatandaşlarımıza sağlıklı içme suyu ve güçlü bir altyapı erişimi sağlamaktır. Muhtarlarımız bizim en büyük paydaşlarımızdır. Sahadan aldığımız her bilgi, ihtiyaçların doğru tespit edilmesi ve çözüm süreçlerinin hızlanması açısından büyük önem taşır. Bizim için her mahalle eşit derecede önemlidir” dedi.

ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Çamur, Manisalıların yaşam kalitesini artırmak amacıyla sürdürülen çalışmalara devam edeceklerini vurguladı. “Kuraklığın etkilerinin her geçen gün daha fazla hissedildiği bir dönemdeyiz. Ancak biz, tüm zorluklara rağmen su arayışımızı sürdürmeye ve mevcut kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın susuz kalmaması için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Muhtarlar da kendilerine gösterilen ilgi ve samimiyet için Bülent Çamur’a teşekkür etti ve mahallelerinin ihtiyaçlarının karşılanması konusundaki çabadan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.