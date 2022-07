Bülent Ersoy: Hadise’yi düşman ilan edebilirim

Türk Sanat Müziği’nin divası Bülent Ersoy’un ünlü popçu Hadise ile menajeri nedeniyle arası açıladı.

Sürekli değişen stiliyle adından sıkça söz ettiren Türk müziğin güçlü ismi Bülent Ersoy, menajeri Haluk Şentürk’ün Hadise ile fotoğraf paylaşmasına sessiz kalmadı. “Hadise’yi düşman ilan edebilirim” diyen divaya Hadise’den cevap gecikmedi.

Türkiye’nin divası Bülent Ersoy ile şarkıcı Hadise arasında geçen sohbet sosyal medyada gündem oldu.

Ersoy’un menajeri Haluk Şentürk, sosyal medya hesabında Hadise ile fotoğrafını paylaştı.

Kızıl saçlarıyla şu sıralar yeni bir tarz benimseyen Ersoy ise bu paylaşımın altına oldukça sert bir yorum yaptı.

Ersoy, fotoğrafın altına şu yorumları yazdı:

Bana İnatmı Koydunuz O Resmi …

Hadise Hanımla Yanak Yanağa Poz Vermişsiniz …Bu Hadise Hanımda Aslında İyi Bir Kızdır … Gerçekten Çok Sevdiğim İyi Bir Çocuktur Ama Bu Kadar Ziyadesiyle Sana Yaklaşmasından Sonra Kendisine Olan iyi Niyetli Sevecen Yaklaşımlarım Ve İyi Niyeti Fikirlerim Her An Pozusyonumun An İtibariyle Değişmesine Sebeb Olabilir Kendisini Düşmanım İlan Edebilirim !!!

En Az 1,5 metre Mesafe İle Oturmanızı Bir Birinize Hiç Dokunmamanızı Her İkinizinde Sağlık Ve Selamati Adına Bilgilerinize Sunuyor En Halisane Duygularımla İlk Ve Son Kez SİZLERİ İKAZ EDİYORUM !!!

( BÜLENT ERSOY )”

Ersoy’un ‘ikazı’nı dikkat alan Hadise ise durumu toparlamak adını mesaja ılımlı bir cevap verdi.

“SİZİN DÜŞMANLIĞINIZ BİLE BİR ÖDÜL”

Şarkıcı, Ersoy’un yorumunun altına “Divam, sizin düşmanlığınız bile bir ödül. Ama mesajınız alınmıştır. Bir dahaki buluşmamızda yanımızda sizin olmanızı çok isterim” ifadelerini kullandı.