Bülent Ersoy, İzmir’de açılış yaptı

ÖNE ÇIKAN AÇIKLAMALAR

Türk Sanat Müziği’nin ünlü ismi Bülent Ersoy, İzmir’de yeni açılan Yeni Gazino’da sahne alacağı gecede yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. Gecenin başlamasından önce, zarafeti ve içtenliğiyle öne çıkan sanatçı, izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Ersoy, sahneye çıkmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayarak gecenin büyük ilgi gördüğünü belirtti. “İçeriği görmedim ama benim tabirimle zınga zıng dolu olduğunu, insanların yer bulamayıp kapıdan döndüğünü söylediler. İzmirliler her zaman teveccühte bulunuyorlar. Müteşekkirim. 55 sene sonra hâlâ zirvede olmak, bayrağı dalgalandırmak şerefini bana bağış eden yüce Rabbime teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

ÇOCUK KONUSU

Bülent Ersoy, çocuk sahibi olmama konusundaki sorulara da samimi bir yanıt verdi. “Çocuk yapamam. Doğurganlık özelliğim yok. Sevdiğim bir erkekten onun vasıtasıyla bir çocuk sahibi olmak bana yapmacık geliyor. Ben o işin içinde yokum. Sevilmeye alışmışım, kedi gibiyim. Kendi ruhumdaki hep gülen çocuktur. Çocukları çok severim ama başkalarının çocuklarını seviyorum. Çünkü Allah bana o annelik duygusunu vermedi.” dedi. Sanatçı, bu konuyu sürdürerek, vasiyetnamesinde çocuklar için özel bir bölüm ayırdığını belirtti ve “Onlar ilerinin büyükleri olacaklar. Bülent ablalarından rahat ve huzur içinde yaşayacakları imkânları vereceğim. Allah bana verdi, sizler bana lütfettiniz, ben de sevdiklerime vereceğim.” şeklinde ifade etti.

MAL VARLIKLARI VE YATIRIMLARI

Bülent Ersoy, İstanbul’daki çeşitli daireleri ve villalarının yanı sıra Türkiye’nin popüler tatil beldelerinde de önemli yatırımlara sahip. Bodrum, Marmaris ve Antalya’daki lüks villalar, onun taşınmaz varlıklarının başında geliyor. Ayrıca, Fenerbahçe semtinde işlettiği sauna ve Muğla’daki benzin istasyonu gibi iş yatırımları da mevcut. Sanatçının ayrıca, 30 metrelik bir yatı ve çeşitli iş makineleri gibi taşınabilir varlıkları bulunuyor. Bu varlıklarını kiraya vererek önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor. Bülent Ersoy’un sahip olduğu mal varlıklarına dair bilgiler de kamuoyuna yansıdı.