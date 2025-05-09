Bülent Ersoy Öfkeyle Sesini Duyurdu

TÜRK MÜZİĞİNDE SESSİZLİĞİ ÖFKEYLE BOZDU

Türk müziğinin önemli ismi Bülent Ersoy, uzun bir aradan sonra ekranlardan uzak kalmasını öfkeyle sonlandırdı. Zaman zaman sosyal medyada yaptığı dikkat çekici paylaşımlarla gündeme gelen Ersoy, son olarak yaptığı paylaşımında adeta tehdit savurdu. “Yaşattıklarınız yaşamadan ölmeyeceksiniz” ifadeleriyle dikkat çeken sanatçı, herhangi bir isim vermemiş olsa da açıklamasıyla ilgi topladı.

Ersoy’un çıkışı kısa sürede silinmiş olsa da ekran görüntüleri sosyal medya kullanıcıları tarafından hızla paylaşıldı. Sanatçının bu sert tepkisinin sebebi henüz netleşmemişken, bu ifadelerin kime yöneltildiği bilinmiyor. Paylaşımın ardından başlayan tartışmalar ise ünlü sanatçının uzun süredir bastırdığı öfkesini artık gizlemediğini gösteriyor.