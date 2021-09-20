Bülent Ersoy: Seni çok istedim

Star ekranlarında; Benzemez Kimse Bize, müzik ve eğlence dolu bir bölümle herkesi ekran başına kilitledi. Bülent Ersoy ve Mustafa Keser’in eşsiz yorumuyla söylenen şarkı ve türküler hem eğlendirdi hem de duygu dolu bir geceye imza attı. Programın ilk bölüm konuğu olan Yıldız Tilbe ise, dillerden düşmeyen şarkılarıyla ve muhteşem enerjisiyle keyif dolu bir gece yaşattı. Hakkında sosyal medyada çıkan eleştirilerle ilgili konuşan Ersoy, “Çok heyecanlıyım ve bu da davranışlarıma yansıyor” dedi.

Bülent Ersoy, Mustafa Keser ve Yıldız Tilbe’den canlı performans: Benzemez Kimse Bize’de unutulmaz gece – 1

Star’da canlı olarak ekrana gelen ve yapımcılığını Poll Production By Polat Yağcı’nın üstlendiği ‘Benzemez Kimse Bize’, sürprizlerle dolu bir bölümle başladı. Programın ilk bölüm konuğu iseYıldız Tilbe oldu. Şarkılarla dolu geceye, Bülent Ersoy, Mustafa Keser ve Yıldız Tilbe’nin eşsiz sohbeti damga vurdu.

“SENİ ÇOK İSTEDİM”

Ersoy ve Keser, programın açılışını birlikte düet yaparak yaptı. Birlikte söyledikleri şarkının ardından söz alan ‘Diva’ Bülent Ersoy, Mustafa Keser ile program yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek; “Seni çok istedim. Mustafa Keser çok önemli bir müzik adamı ve repertuvar ustasıdır. Çoğu eserlerde, şarkıyı okurken makamın seyrini çok iyi bilir. Çok mutluyum” dedi.

UZUN ARADAN SONRA İLK KEZ CANLI YAYINDA

Ersoy ve Keser ile birlikte müzik ziyafeti veren Tilbe, sevilen şarkılarıyla izeyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Uzun bir aradan sonra ilk kez canlı yayınla ekrana çıkan Tilbe, ‘Benzemez Kimse Bize’de unutulmaz anlar yaşattı. Büyük bir coşkuyla sahneye çıkan Tilbe, ilk olarak milyonların ezbere bildiği ‘Emi’ isimli şarkısını söyledi.