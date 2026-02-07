Bülent Ersoy’un Taksideki Anları Sosyal Medyada Gündem Oldu

bulent-ersoy-un-taksideki-anlari-sosyal-medyada-gundem-oldu

Türk sanat müziğinin ünlü ismi Bülent Ersoy, İstanbul Havalimanı’ndan taksiye bindi. Bu anlar, taksici Yüksel Nas tarafından cep telefonuyla kaydedildi ve görüntüler hızlı bir şekilde sosyal medyada dikkat çekti. Nas, Ersoy ile yaptığı özçekimi sosyal medya hesabında profil resmi olarak kullanarak paylaştı. Bu paylaşım, kısa sürede birçok beğeni ve yorum aldı.

SOSYAL MEDYADA YANKI YARATIYOR

Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılması, Ersoy’un hayranları arasında büyük bir heyecan yarattı. Kullanıcılar, “Unutulmaz an” yorumlarıyla bu paylaşımı gündemde tutarak, taksicinin anısını daha da öne çıkardı.

