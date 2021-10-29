Bülent Ersoy’un orkestra ekibi tahliye edildi

Türk Sanat Müziği’nin usta isimlerinden Bülent Ersoy’un 1 aylık hapis cezası alan orkestra ekibi tahliye edildi.

KKTC’de konser öncesi ülkeye giriş yaparken kullandıkları PCR testleri sahte olduğu anlaşılan Bülent Ersoy’un orkestra ekibi 1 aylık hapis cezalarını tamamladıktan sonra tahliye edildi. Tahliye sonrası konuşan orkestranın davulcusu Ahmet İzgi, “Bize hiçbir yardım etmedi. Ben burada yoğun bakımda kaldım, entübe oluyordum. Bülent Ersoy benim çoluk çocuğumu bile aramadı” diyerek isyan etti.

Bülent Ersoy’un orkestrası, 28 Ağustos’ta çift aşının yanı sıra test de istenen KKTC’ye girişte, otelin temin ettiği sahte PCR testleriyle yakalandı. Polis gözetiminde sahneye çıkan ve ardından yargılanan orkestra üyeleri, son duruşmalarında birer ay ceza alırken, şef Onur Özelçağlayan 1.5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezalarının tamamlanan orkestra üyeleri bugün Lefkoşa Cezaevi’nden tahliye edildi.

Orkestranın davulcusu Ahmet İzgi, Ersoy’a suçlamalarda bulundu. İzgi, “Bize hiçbir yardım etmedi. Ben burada yoğun bakımda kaldım, entübe oluyordum. Bülent Ersoy benim çoluk çocuğumu bile aramadı. Sadece kendi reklamı için konuşuyor” dedi.