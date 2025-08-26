Bülent G., Çocukları Bıçakla Tehdit Etti

GÜRÜLTÜDEN RAHATSIZ OLDUĞU İDDİASIYLA TEHDİT EDİYOR

Büyükçekmece’de apartmanda yaşayan 5 ve 8 yaşındaki iki çocuğu seslerinden rahatsız olduğu için bıçakla kovaladığı iddia edilen Bülent G., apartman bahçesinde bulunan hamağı keserek olayları tırmandırdı. Bahçede yaşanan tartışmada, polis ekiplerinin gelmesine rağmen tehditlerine devam eden Bülent G., emniyete götürülürken o anlar cep telefonuyla kaydedildi. 5 yaşındaki çocuğun annesi Tuğba Yakan, “1 senedir bu adamdan çekiyoruz. Dün çocuklar kaçıp balkondan içeri girmeselerdi onları öldürecekti. Başımıza bir şey gelirse sorumlusu bu adamdır” dedi. Engin G. emniyette ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

ARAŞTIRMA: BÜLENT G. TEHDİTLERİNE DEVAM EDİYOR

Olay, dün saat 15.50 sıralarında Atatürk Mahallesi Zengin Sokak’taki apartmanda gerçekleşti. Bülent G., bahçeye girerek orada bulunan hamağı kesti. Bülent G. ile tartışan komşularından Tuğba Yakan ve Mahmut Atamer, durumdan dolayı polisi arayarak şikayette bulundu. İhbar üzerine gelen polis ekipleri ile konuşan Bülent G., tehdit ve hakaretlerine devam etti. Bu durum, komşuların cep telefonları ile kaydedildi. Emniyette ifadesi alınan Bülent G.’nin daha sonra serbest bırakıldığı belirtildi.

ÇOCUKLAR İÇİN RAHATSIZLIK VE TEHDİTLER YILLARDIR DEVAM EDİYOR

Tuğba Yakan, apartmanlarındaki sorunların bir yıldır devam ettiğini ve Bülent G.’nin daha önce saksı fırlatarak kendilerine zarar verdiğini iddia etti. Yakan, “Bu adamla yaklaşık bir senedir sorun yaşıyoruz. Adam açık açık ‘Ben çocukları sevmiyorum, çocuklardan rahatsız oluyorum’ diyor. Kendisine ait iki kız çocuğu var, ama onlar yetişkin. Küçük çocukların sesine kesinlikle tahammülü yok. Her seferinde sürekli geliyor, üstelik alkollü oluyor. Kendisi zaten ‘Ben deliyim’ diyor.” ifadelerini kullandı.

OLAY SONRASI SORUNLAR DEVAM EDİYOR

Bülent G.’nin çocukları bıçakla tehdit ettiğini öne süren Yakan, “Benim oğlum 5 yaşında, üst komşumun oğlu 8 yaşında. O sırada bisiklet sürüyorlardı. Çocuklar bisikletlerini atıp bir anda kaçıp evin arkasından dolanıp geldiler. Çocuklar kendilerini eve atmasalardı, o an yakalasaydı benim çocuğum ölmüştü. Dün gece biz karakola gittik. Ancak hiçbir işlem yapılmadan tekrar salıverildi.” şeklinde konuştu. Yaşanan olayların ardından, Yakan, “Son bıçaklı olayda artık sabrımız taştı. Ama yine de hiçbir şey olmuyor.” diyerek durumdan duyduğu endişeyi dile getirdi.