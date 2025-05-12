Bülent Gündüz, Ankara’ya uğurlandı

AKYAZILI MÜDÜRÜN HAYATINI KAYBETMESİ

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde lenf kanseri yüzünden yaşamını yitiren okul müdürü Bülent Gündüz, gözyaşları ve dualarla memleketi Ankara’ya uğurlandı. Eğitim katkıları ile tanınan Madanoğlu İlkokulu Müdürü olan Bülent Gündüz, bu hastalığa yenik düştü. 46 yaşındaki iki çocuk babası Gündüz, bir süredir Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü’nde tedavi görmekteydi.

EĞİTİM CAMİASINDA SEVİLEN BİRİYDİ

Gündüz, eğitim camiasında sevilen bir isim olarak biliniyor. Meslek hayatı boyunca Akyazı Halk Eğitim Müdürlüğü’nde müdür yardımcılığı, öğretmenevinde idarecilik ve Paris İlkokulu’nda sınıf öğretmenliği gibi görevlerde bulundu. 26 Eylül 2022 tarihinde Madanoğlu İlkokulu’na müdür olarak atanan Gündüz için Akyazı ilçesindeki Gazi Süleymanpaşa Camii’nde ikindi namazının ardından bir cenaze töreni düzenlenmiştir.

CENAZE TÖRENİNE YOĞUN KATILIM

Cenaze törenine Gündüz’ün ailesi, meslektaşları, öğrencileri ve birçok vatandaş katıldı. Gündüz’ün Türk bayrağına sarılı cenazesi, dualar eşliğinde memleketi Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesine gönderildi. Gündüz, yarın öğle namazını takiben memleketinde defnedilecek.