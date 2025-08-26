Bülent K. İzmir’de Yakalandı

MUĞLA’DAKİ CİNAYET OLAYI

Muğla’nın Milas ilçesinde, 43 yaşındaki Kezban Süne’yi av tüfeğiyle vurarak hayatına son veren 53 yaşındaki Bülent K., polis tarafından yapılan kamera incelemeleri sonucunda İzmir’de yakalandı. Olay, 22 Ağustos’ta saat 19.30 sıralarında, İsmet Paşa Mahallesi Özgürlük Caddesi’nde gerçekleşti. Yaralanma ihbarı üzerine, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan kontrolde, Kezban Süne’nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

OLAY YERİNDEKİ BULGULAR

Polis, Süne’nin av tüfeğiyle göğüs ve karın bölgesinden vurulduğunu belirledi. Olay yeri ve çevresinde kapsamlı bir araştırma yapıldı. Çevredeki aramalar neticesinde, av tüfeği ile 1 dolu ve 2 boş kartuş ele geçirildi. Görgü tanıklarının verdikleri ifadeler ve çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri doğrultusunda, cinayetin şüphelisi olarak Bülent K.’nin kimliği belirlendi. Şüphelinin av tüfeği çantasıyla bölgede bekleyip, olayı gerçekleştirip kaçtığı anlaşıldı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİYLE YAKALAMA ÇALIŞMASI

Milas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bülent K.’yi yakalamak amacıyla bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, 72 saatlik kamera kaydı analizi sonucunda, şüphelinin kaçış yönünün Balıkesir rotasında olduğunu belirledi. Hızla harekete geçen ekipler, Bülent K.’yi İzmir’in Aliağa ilçesinde bir jandarma uygulama noktasında yakaladı. Şüphelinin Milas’a getirileceği bildirildi.