Bülent Kablan, 30 Ağustos’u Kutladı

KUTLAMALAR VE ANIMALARLA DOLU BİR GÜN

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Bülent Kablan, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı coşkuyla kutladıklarını belirtiyor. Başkan Kablan, “Aziz milletimizin bağımsızlık ve özgürlük uğruna verdiği onurlu mücadelenin en önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zaferi’nin 103. yıl dönümünü milletçe gurur ve coşkuyla kutluyoruz.” diyerek zaferin önemine dikkat çekiyor. 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da elde edilen zaferin, Türk milletinin vatanı için verdiği mücadeleyi simgelediğini ifade ediyor.

BÜYÜK ZAFERİ UNUTMAMAK GEREKEN BİR KONU

Kablan, “Bu büyük zaferin yıl dönümünde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.” sözleriyle, şehitlerin ve gazilerin önemine vurgu yapıyor. Toplumun, birlik ve beraberlik içinde daha nice zaferler elde edeceğine olan inancının tam olduğunun altını çiziyor.

TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONU VE HEDEFLER

Kablan, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla birlikte ülkeyi her alanda daha ileriye taşımak için azim ve kararlılıkla devam edeceklerini belirtiyor. “Bu duygu ve düşüncelerle, tüm Adıyamanlı hemşerilerimizin ve aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.” ifadeleriyle mesajını sonlandırıyor.