Bülent Kırımlı Hedef Holding’in CEO’su oldu

ATAMA HABERİ

Finans ve sermaye piyasalarındaki uzun yıllar süren deneyimiyle tanınan Bülent Kırımlı, Hedef Holding’in CEO’su olarak atanmış durumda. 1994 yılından itibaren yatırım sektörünün farklı yönlerinde önemli roller üstlenen Kırımlı, yeni görevinde Hedef Holding’in büyüme stratejilerine yön verecek.

BÜLENT KIRMALI’NIN HAYATI

1971 yılında dünyaya gelen Bülent Kırımlı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi bölümünden mezun oldu. İş hayatına 1994 yılında Global Yatırım’da başlayarak, 2002 yılına kadar sektörde önemli pozisyonlarda satış ve pazarlama departmanlarında görev aldı. 2002-2004 yılları arasında MNG Yatırım’da ve 2004-2012 yılları arasında Turkish Yatırım’da Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonlarını üstlendi. Sonrasında, 2012-2019 yılları arasında kurucusu olduğu A1 Capital Yatırım Menkul Değerler’de Genel Müdürlük, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Danışmanlığı görevlerini yürüttü.

LİDERLİK GÖREVLERİ

Hedef Yatırım Bankası, İnfo Yatırım ve Hedef Varlık Kiralama bünyesinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmekte olan Kırımlı, sahip olduğu bilgi birikimi ve liderlik vizyonuyla Hedef Holding’in CEO’su olarak yeni bir döneme başlayacak.