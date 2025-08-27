Bülent Koca, Kezban Süne’yi öldürdü

Olayın Gerçekleştiği Tarih ve Yer

Muğla’nın Milas ilçesinde, Kezban Süne’yi (43) av tüfeğiyle öldüren Bülent Koca (53), tutuklandı. Koca, ifadesinde ilişkisi olduğu Süne’yi, başka biriyle görüşmeye başlaması üzerine kıskançlık nedeniyle öldürdüğünü savundu. Olay, 22 Ağustos günü saat 19.30 civarında, İsmet Paşa Mahallesi Özgürlük Caddesi’nde gerçekleşti. Yaralama bildirimi üzerine polis ve sağlık ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde, Kezban Süne’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis memurları, Süne’nin av tüfeğiyle göğsünden ve karın kısmından vurulduğunu saptadı.

Olay Yeri Araştırması ve Şüphelinin Tespiti

Olay yeri ve çevresinde geniş kapsamlı bir araştırma yapıldı. Polis ekiplerinin bölgede gerçekleştirdiği aramada, bir av tüfeği ile 1 dolu ve 2 boş kartuş bulundu. Görgü tanıklarının ifadeleri ve çevredeki güvenlik kameralarının görüntüleri değerlendirilerek, şüpheli Bülent Koca’nın olay esnasında av tüfeği çantasıyla bölgede beklediği ve cinayeti işledikten sonra kaçtığı anlaşıldı.

Kameraların İzlenmesi ve Şüphelinin Yakalanması

Milas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, Bülent Koca’yı yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, 72 saatlik kamera kayıtları üzerinde yaptıkları analizle, Koca’nın kaçış yönünün Balıkesir istikametinde olduğunu tespit etti. Bülent Koca, İzmir’in Aliağa ilçesinde jandarma uygulama noktasında yakalandı ve Milas’a götürüldü.

Sosyal Medya Paylaşımları ve İfadesi

Bülent Koca’nın, Kezban Süne ile beraber çekilen bazı fotoğrafları cinayetten önce sosyal medya hesabından paylaştığı belirlendi. Koca, bu paylaşımlarından birine “İkimize de yazık ettin sen” notunu düşmüştü. Ayrıca bir başka paylaşımında silahlarla poz verdiği ve ateş ederken görüntülendiği görüldü. Koca, polisteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinde suçunu kabul eden Koca, Süne’yi başka biriyle görüşmeye başlaması nedeniyle kıskançlık duygusuyla öldürdüğünü iddia etti. Bülent Koca, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.