Bülent Kuyucu, Yuva Yapmış Kumruları Bekliyor

HAFRİYATÇI KUYUCU’NUN KUMRULARA GÖSTERDİĞİ DUYARLILIK

Hatay’da hafriyatçılık yapan Bülent Kuyucu, kepçesinin bomunun üstünde kumrunun yaptığı yuva nedeniyle 23 gündür aracına kontak vurmayı tercih etmedi. Bu davranışıyla takdir toplayan Kuyucu, yaklaşık 200 bin TL’lik bir kayıpla karşı karşıya kaldı. Günlerdir beklediği kumruların yumurtadan çıkmasıyla birlikte Kuyucu’nun yüzü güldü. Antakya ilçesindeki Narlıca Mahallesi’nde park halindeki kepçesinde yuva yapan kumrular, Kuyucu’nun işine ara vermesine neden oldu.

YUVANIN KORUNMASI İÇİN BEKLEYİŞ

Kuyucu, yuvanın bozulmaması adına kepçesini çalıştırmadı ve deneyimli bir operatör olarak işine ara vermek zorunda kaldı. Yumurtaların çıkmasıyla moral bulan Kuyucu, kumruların uçmasını beklemek üzere 23 gündür beklediğini ifade etti. “Kepçe operatörüyüm, burada kumru yuva yaptı ve yumurtaları çıktığı için 23 gündür kontak vurmuyorum” diyen Kuyucu, mali kaybıyla birlikte işine geri dönmek için sabırsızlandığını belirtti.

KUŞLARIN UÇMASINI BEKLİYOR

Kuyucu, uçmayı beklediği kuşların yumurtadan çıkmasının sevincini yaşıyor. Bu süreçte yalnızca kumruların uçmasını umduğunu belirten Kuyucu, “Maddi olarak 200 bin TL kaybımız oldu. Kuşlar yumurtadan çıktı ama kuşların uçmasını bekleyeceğiz.” İfadeleriyle, yuva yıkmanın doğru olmadığını düşündüğünü vurguladı. Ayrıca, bu nedenle işine dönmeyi sabırla bekliyor. “Kimse makinemin yattığına inanmıyor. Niye çalışmıyorsunuz diye sorunca ben kontak bile vurmadım diyorum.” şeklinde konuştu. Kuyucu, bu süreçte sabırlı olmanın önemini ve hayvanlara olan saygısını ön plana çıkardı.