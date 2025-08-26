Bülent S., Cinsel İstismardan 10 Yıl Aldı

CEZA HUKUKU AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR DAVANIN SONUCU

Türkiye’de özel bir bankada üst düzey yönetici olarak görevli Bülent S., akrabasının 9 yaşındaki kızı D.A.’ya zincirleme cinsel istismardan dolayı 10 yıl hapis cezası aldı. Olayın mağduru olan D.A., ifadesinde Bülent S.’nin kendisini birçok kez yalnız yakaladığını, kapalı alanlarda fiziksel temaslarda bulunduğunu ve tehditkar sözlerle korkuttuğunu aktardı. Küçük kız, “Banyoda ışığı kapattı, sonra açtı. Üzerime geldi. Ben çok korktum ama kimseye anlatamadım.” şeklinde konuştu. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, sanığın benzer davranışları tekrarladığı ve istismarların süreklilik gösterdiği mahkeme kararıyla net bir biçimde ifade edildi.

MAHKEME DEĞERLENDİRMESİ

Mahkeme, olayların tek seferde yaşanmadığını, D.A.’nın ifadeleri ve tanıklıkları ışığında “zincirleme suç” değerlendirmesi yaptı. D.A.’nın yaşadığı durumu annesi T.E. terapi sürecinde öğrenmişti. Küçük kız, annesine “Sana bir şey söyleyeceğim ama kimseye söyleme.” diyerek durumu açıkladığında zincirleme istismarın ardındaki gerçekler gün yüzüne çıktı. Psikolog raporu, D.A.’nın anlatımlarının manipülasyondan uzak olduğunu ve olayların duygusal etkisini içten bir şekilde yansıttığını belirtti.

MAHKEME KARARINDA VURGULANAN NOKTALAR

Mahkeme kararında D.A.’nın ifadelerinin yaşına uygun, mantıklı bir akış içinde ve çelişkisiz olduğu vurgulandı. Gerekçeli kararda şu ifadeler kullanıldı: “Mağdurun beyanları olay sıralaması, detay ve duygusal aktarım açısından gerçeğe uygundur. Ezberletilmiş ya da yönlendirilmiş izlenimi yoktur. Sanığın savunması ise çelişkili ve ikna edici olmaktan uzaktır.” Yargılama sonucunda Bülent S., 10 yıl hapis cezası aldı ve herhangi bir indirim veya erteleme uygulanmadı. Ayrıca, sanığın tutukluluğunun devamına hükmedildi. Bülent S.’nin yargılama süresince bankadaki görevine devam edip etmediği konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.