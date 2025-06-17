Bülent Şakrak, değişim sürecini anlattı

YAŞAMINDAKİ RADİKAL DEĞİŞİM

Tiyatro sahnelerinin enerjik ismi ve ekranların sevilen yüzü Bülent Şakrak, bu kez takipçilerinin karşısına oyunculuğuyla değil, yaşamındaki radikal dönüşümüyle çıktı. Katıldığı bir televizyon programında fiziksel değişim sürecini anlatan Şakrak, hem samimi hem de eğlenceli ifadelerde bulundu. Bir dönem fazla kilolarıyla baş etmekte zorlandığını söyleyen Şakrak, artık bu konu üzerinde daha bilinçli davranmaya başladığını ifade etti.

KİLO DEĞİŞİMLERİ VE DİKKAT

“Zaman zaman şişmanlıyorum, sonra tekrar veriyorum. Ama artık yaş ilerledikçe daha dikkatli olmaya başladım. Önceden çok daha kiloluydum, şu an o günlere göre 20 kilo fark var üzerimde. Plaj sezonuna hazırım!” cümleleriyle kendi gelişimini gözler önüne serdi. Mizahi yaklaşımını da koruyan oyuncu, “Boyumuzu uzatamıyoruz ama keşke 5 cm daha uzun olsaydım, piyasada dengeler değişirdi” diyerek stüdyoda eğlenceli anlar yaşattı.

Programda pandemi döneminin getirdiği duygusal zorluklardan da bahseden Şakrak, insan temasının önemini şu şekilde dile getirdi: “Ben doğuştan dokunmatik bir insanım. Sarılmadan rahat edemem. Sarıldıkça gerilimim azalıyor. Pandemide bu yüzden çok zorlandım. El sıkışmak, omuza dokunmak, sarılmak… Bunlar beni hayata bağlıyor.”