Bülent Şakrak, doğum gününü kutladı

ÜNLÜ OYUNCULUĞU VE ÖZEL HAYATIYLA GÜNDEMDE

Bülent Şakrak, oyunculuk alanındaki başarıları kadar özel hayatıyla da sürekli gündemde kalıyor. 2022 yılında Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini tek celsede sonlandırdıktan sonra, boşanmasının ardından magazin dünyasında sıkça aşk iddialarıyla yer aldı. Daha önce oyuncu Burcu Kirman ile birlikte olan ünlü isim, bu ilişkisini de geçtiğimiz aylarda noktalamıştı.

YENİ BİR AŞK VE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Şakrak, kalbini yeniden açarak 16 yaş küçük ayakkabı tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu ile bir ilişki yaşamaya başladı. Bir süredir birlikte oldukları konuşulan ikili, kamuoyundan uzak kalmayı tercih etseler de, Bülent Şakrak’ın doğum günü kutlamasıyla ilişkilerini açıkça sergiledi. Oyuncu doğum günü vesilesiyle sevgilisiyle birlikte romantik anlarını sosyal medya hesabında paylaştı. Duygu Arabacıoğlu, Bülent Şakrak’a duygusal bir mesaj yazarak, “Sen ki başıma gelen en özel, en güzel şey… İyi ki varsın! Nice kahkahalarımıza ve birlikte geçecek harika yaşlara…” ifadelerini kullandı.

Giresun’da Otomobil Dere Yatağına Devrildi

Giresun'un Dereli ilçesinde bir otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.
Eşref Rüya 2. Sezon Tarihi Açıklandı

Eşref Rüya dizisinin 2. sezonu izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Yeni sezon tarihiyle ilgili bilgiler merak konusu oldu. İzleyiciler, ne zaman başlayacağını araştırıyor.

