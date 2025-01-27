Bülent Şakrak’ın Acı Günü: Kardeşim Erken Oldu

ÜNLÜ OYUNCU BÜLENT ŞAKRAK’TAN DÜŞKÜN ARKADAŞINA VEDA

Bülent Şakrak, yakın arkadaşı Onur Keleş’in vefat haberini sosyal medya üzerinden duyuruyor. Şakrak, “annemin kıymetlisi benim kardeşim erken oldu” sözleriyle duygusal bir paylaşım yaptı. Yapmış olduğu paylaşımda, “Oğlumun, kızımın aslan abisi, annemin kıymetlisi, benim kardeşim. Erken oldu. Aşk olsun… Nur da uyu aslanım. SENİ ÇOOK SEVİYORUM.” diyerek sevgi dolu bir ifade kullandı.

Bülent Şakrak’ın bu paylaşımına, ünlü isimler ve hayranları tarafından başsağlığı mesajları yağdı. Özellikle Nur Fettahoğlu, “Yattığı yer incitmesin” diyerek Onur Keleş’e rahmet diledi. Ersin Arıcı ise “Ah Be Onur. Mekanın cennet olsun. Gittiğin yerde incinme.” sözleriyle duygularını ifade etti.