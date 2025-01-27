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Bülent Şakrak’ın Acı Kaybı: Yakın Dostu Vefat Etti

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ÜNLÜ OYUNCUDAN DUYGU DOLU PAYLAŞIM

Ünlü aktör Bülent Şakrak, yakın dostu Onur Keleş’in vefat haberini “annemin kıymetlisi benim kardeşim erken oldu” sözleriyle sosyal medya üzerinden duyurdu. Şakrak, arkadaşının fotoğraflarını paylaştığı gönderisinde, “Oğlumun, kızımın aslan abisi, annemin kıymetlisi, benim kardeşim. Erken oldu. Aşk olsun… Nur da uyu aslanım. SENİ ÇOOK SEVİYORUM” ifadelerini kullandı. Bu paylaşım sonrasında ünlü isimlerden ve hayranlarından başsağlığı mesajları yağdı.

ÜNLÜ İSİMLERDEN TAZİYE MESAJLARI

Bülent Şakrak’ın yaptığı paylaşımına ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu da yanıt verdi. Fettahoğlu, Onur Keleş’e rahmet dileyerek “Yattığı yer incitmesin” dedi. Ayrıca, oyuncu Ersin Arıcı da Keleş için “Ah Be Onur. Mekanın cennet olsun. Gittiğin yerde incinme” sözleriyle taziyelerini iletti. Bu acı haber, birçok takipçi ve dostunun yüreklerini burkarken, sosyal medyada da büyük bir etki yarattı.

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