Bülent Şakrak Yeni İlişki Duyurdu

YENİ İLİŞKİSİNİ DUYURDU

Oyuncu Bülent Şakrak, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla tekrar gündem oldu. 2023 yılında meslektaşı Ceyda Düvenci ile olan evliliğini sona erdiren Şakrak, özel yaşamındaki değişikliklerle dikkat çekmeye sürdürüyor. Bu sefer kendisi, yeni bir ilişkiye adım attığını bildirdi. Şakrak, Instagram hesabında stil danışmanı ve oyuncu Duygu Arabacıoğlu ile birlikte poz verdiği bir fotoğraf paylaştı. İkilinin dostça pozları, hızla sosyal medya platformlarında yayıldı.

İLİŞKİYİ ŞİİRSEL BİR DİLLE DUYURDU

Şakrak, paylaştığı fotoğrafın altına yazdığı not ile ilişkisini duyurmuş oldu. “Ahh ediyor bir gül için, şu bülbül bana benziyor!” ifadesiyle dikkat çeken oyuncu, samimi bir paylaşım yapmış oldu. Daha önceki süreçte, Şakrak’ın 22 yaş genç olan Burcu Kirman ile yaşadığı ilişkisi magazin haberlerinde sıkça yer bulmuştu. Şimdi ise 16 yaş küçük olan Arabacıoğlu ile olan ilişkisinin kamuoyunda dikkat çektiği ifade ediliyor.

YAKIN ÇEVRELERİNDEN GELEN AÇIKLAMALAR

Çiftin ne kadar zamandır bir arada olduğu konusunda kesin bir bilgi mevcut değil, fakat yakın arkadaşları, bu ilişkilerin yeni olmadığını ve duyurulması için bilerek planlandığını belirtiyor. İkilinin birlikteliği, takipçileri ve hayranları tarafından merakla izleniyor.