Bülent Tekbıyıkoğlu, PKK anması sonrası alındı

Bülent Tekbıyıkoğlu’nun Dikkat Çeken Paylaşımı

Tunceli Valisi olarak görev yapmış olan Bülent Tekbıyıkoğlu, bu görevden alındıktan sonra Başmüfettiş olarak atandı. Sosyal medya hesabında yaptığı Talat Paşa paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti. Tekbıyıkoğlu’nun Tunceli’de PKK’lı iki yönetici için düzenlenen anma törenine izin vermesinin ardından yaşanan bir kriz sonrası İçişleri Bakanlığı tarafından merkeze çekildiği iddia ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Bülent Tekbıyıkoğlu Vali- Mülkiye Başmüfettişi olarak görevlendirildi.

Tekbıyıkoğlu’nun Merkeze Çekilmesi

Tekbıyıkoğlu, Tunceli’de 17 Mayıs’ta iki PKK’lı yönetici için düzenlenen anma törenine izin verilmesinin belirtilmesinin ardından, İçişleri Bakanlığı’na dilekçe vererek merkeze çekilmek için talepte bulunmuştu. Merkeze alınmasının ardından, eski Vali yaptığı açıklamada bu kararın kendi isteği doğrultusunda gerçekleştiğini belirtti. İçişleri Bakanlığı, kamuoyuna yaptığı açıklamada “Tunceli Valisi Sayın Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı emrine alınmıştır. Tunceli Valiliğine, Vali Yardımcısı Sayın Ertuğrul Aslan vekâleten görevlendirilmiştir.” ifadesine yer verdi.

Sosyal Medyada Yaptığı Paylaşım

Görev değişikliğinin ardından sosyal medya üzerinden sessizliğini bozan Tekbıyıkoğlu, dikkat çekici bir paylaşım yaptı. Cumhuriyet’in ilk dönem hukukçularından Mahmut Esat Bozkurt’a ait, “Mustafa Kemal, Talat, Enver; bu üçüne uzanan dilleri kudretim olsa kökünden keserdim.” ifadelerini paylaştı.

Talat Paşa Heykeli Üzerine Tartışmalar

DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan, TBMM Genel Kurulu’nda Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Talat Paşa heykeli yaptırması ile ilgili eleştirilerde bulundu. Aslan, “1915’de Osmanlı nüfusu 13 milyonken, bu nüfusun yaklaşık üç milyonu Hristiyan halklardan oluşuyordu. Bugün 2025 yılıdayız. Türkiye’nin nüfusu 86 milyonken, Hristiyan halkların sayısı neden on binlerle ifade edilmektedir?” diyerek sorular yöneltti. Aslan, 1915’te yaşanan soykırım konusunda yüzleşme beklerken, faillerin isimlerinin anıtlara verilmesini eleştirdi. Ayrıca, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından Talat Paşa için bir anıt yapıldı. Ermeni halkı için bir anıt dikilmesi gerekmektedir, bu kabul edilemez.” dedi.