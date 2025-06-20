Bülent Tekbıyıkoğlu, Sosyal Medyada Paylaşıldı

TUNCELİ VALİSİ’NİN GÖREV DEĞİŞİMİ

Tunceli Valiliği görevinden alınarak Başmüfettişliğe atanan Bülent Tekbıyıkoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı Talat Paşa paylaşımıyla gündem oldu. Tunceli Valisi ve Tunceli Belediyesi’nin kayyumu olan Tekbıyıkoğlu, terör örgütü PKK’lı iki yönetici için düzenlenen anma törenine izin verilmesi sonucunda yaşanan kriz sonrası İçişleri Bakanlığı kararıyla merkeze çekilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Bülent Tekbıyıkoğlu, Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine atandı.

Tekbıyıkoğlu, 17 Mayıs’ta PKK’lı iki yönetici için düzenlenen anma törenine izin verilmesinin ardından, İçişleri Bakanlığı’na dilekçe vererek merkeze çekilmek ve Mülkiye Başmüfettişi olarak atanmak istediğini belirtmişti. Merkeze alınmasının ardından yaptığı açıklamada bu durumun kendi talebi doğrultusunda gerçekleştiği ifade edildi. Eski Vali, yapılan açıklamada, “Tunceli Valisi Sayın Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı emrine alınmıştır.” şeklinde bilgiler verildi. Tunceli Valiliği’ne Vali Yardımcısı Ertuğrul Aslan vekalet edecek.

Görev değişikliği sonrası sosyal medya üzerinden sessizliğini bozan Tekbıyıkoğlu, dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Cumhuriyet’in erken dönem hukukçularından Mahmut Esat Bozkurt’a ait, “Mustafa Kemal, Talat, Enver; bu üçüne uzanan dilleri kudretim olsa kökünden keserdim.” ifadelerini paylaştı.

TBMM Genel Kurulu’nda söz alan bir milletvekili, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Talat Paşa heykeliyle ilgili eleştirilerde bulundu. “1915’de Osmanlı nüfusu 13 milyonken bu nüfusun yaklaşık üç milyonu Hristiyan halklar yani Ermeni, Rum ve Süryanilerden oluşuyordu.” diyen Mardin Milletvekili, bugün Türkiye’nin nüfusunun 86 milyona ulaştığını ve Hristiyan halkların nüfusunun da milyonlara ulaşması gerektiğini vurguladı. Ancak “Bu insanların başına ne geldi?” sorusuna yanıt alamadığını belirterek, “Biz 1915’de Hristiyan halklara yönelik yaşanan soykırıma yönelik samimi bir yüzleşme beklerken, faillerin isimlerinin kamusal alanlarda anılır hale gelmesini kabul etmiyoruz.” dedi. Kendisi, “Bir halk için bazı kişiler kahraman olabilir ama başka halklar için bu insanlar kahraman değil, birer katildir.” şeklinde ifade etti.