Bülent Tulun’dan Galatasaray’ın Transfer Stratejisi Yorumu

GALATASARAY’IN KİRALIK GOLCÜSÜ OSIMHEN’İN GELECEĞİ

Galatasaray’ın eski yöneticisi Bülent Tulun, sarı-kırmızılı ekibin gündemini Ajansspor’da değerlendirdi. Cimbom’un, bonservisini almak için yoğun çaba sarf ettiği kiralık golcü Victor Osimhen’in takımda kalma olasılığı üzerinde durdu. Dries Mertens’in sezon sonunda Okan Buruk’un teknik ekibine katılabileceğini ifade eden Tulun, “Mertens çok ahlaklı bir futbolcu. Altyapası çok kuvvetli, Galatasaray’da görevini layıkıyla yaptı. Sanırım sezon sonunda futbolu bırakıyor. Okan Buruk’un ekibinde yer alabilir. Çok düzgün bir insan, faydalı da olur. Uluslararası önemli bir oyuncu. İki üç dil konuşabiliyor. Türkiye’yi tanıyor. Çok katkısı olur” şeklinde konuştu.

OSIMHEN GALATASARAY’DA KALACAK MI?

Bülent Tulun, Victor Osimhen’in Galatasaray’da kalacağına inandığını belirtti. “Osimhen müthiş bir insan ve müthiş bir futbolcu. Bu kadar süre içerisinde takıma katkıda bulunup, yüceltip 40 yıllık Galatasaraylı gibi oynamak ancak büyük bir oyuncunun yapabileceği bir şey. Osimhen, Galatasaray’da kalır. Bu çok mümkün. Burada çok mutlu” dedi. Ayrıca, Galatasaray’ın Osimhen’in bonservisini alabileceği konusunda olumlu duyumlar aldığını aktardı. Tulun, “Galatasaray mali yönden çok olumlu, pozitif gidiyor. Galatasaraylı belirli insanların katkılarıyla tüm hakları alınır. Osimhen ‘Galatasaray’da kalmak istiyorum’ derse şaşırmam” şeklinde ekledi.

MUSLERA’NIN GELECEĞİNE DAİR DEĞERLENDİRME

Bülent Tulun, 2011 yazında Fernando Muslera’nın Galatasaray kariyerini yöneten kişi olarak, Uruguaylı kalecinin sezon sonunda sarı-kırmızılılara veda etme olasılığını gündeme getirdi. Muslera’nın bir sonraki durak olarak tekrar İtalya’ya döneceğini düşündüğünü açıkladı. “Ülkesine döneceğini sanmıyorum. İtalya’ya dönebilir, orada yaşamak gibi bir planı var. Bir olasılık. 14 yıldır Galatasaray’ın kalesini koruyor. Çok başarılı oldu” diyen Tulun, Arjantin ve Meksika’dan gelen teklifler üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

DROGBA VE MOURINHO OLUSUMU

Galatasaray yönetiminin Dider Drogba’ya kırıldığına dair yorumda bulunan Tulun, “Yönetimin Drogba’nın doğum gününü kutlamamasında, Mourinho meselesi nedeni ile kendisine kırılmış olmasını etkisi oldu fakat Drogba’nın bu noktalara gelmesinde önemli yapı olan Mourinho’dur. Bunlar futbolun içerisinde olan şeyler” şeklinde bir açıklama yaptı.

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLUK ŞANSI

Son olarak Galatasaray’ın şampiyonluk yarışındaki durumu hakkında yorumda bulunan Tulun, deplasmanlarını ve karşılaşmaları analiz etti. “Bir tanesi Beşiktaş deplasmanı, diğeri Samsunspor deplasmanı. 3 tane de beraberlik hakkı var. Ben Galatasaray’ın kalan haftalarda da mağlup olmayacağına inanıyorum. Bence Galatasaray’ın şampiyonluk şansı yüzde 80. Namağlup şampiyonluk çok daha anlamlı olur. Okan Buruk’un CV’sinin en önemli bir parçası olacak” diyerek sözlerini noktaladı.