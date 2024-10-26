“Bülent Uygun’un Sosyal Medya Tepkisi”

İLGİNÇ REAKSİYON

Sivasspor’un teknik direktörü Bülent Uygun, geri dönüş yaptıkları Adana Demirspor maçının ardından sosyal medyada kendisine yöneltilen küfürlere dikkat çekti. Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında, Adana Demirspor’a karşı önce 2-0 geriye düştükten sonra maçı 4-2 kazanmayı başardı. Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklama yapan Uygun, sosyal medyadaki olumsuz yorumlara sitem etti.

KÜFÜRLERE TEPKİ

Deneyimli teknik adam, “Bir an dalgınlığımıza geldi. 2-0 yenik duruma düştük. Tabii bu bizim açımızdan üzüntü verici. Bu arada 2-0’da özellikle sosyal medyada anamıza, karımıza küfür edenler” ifadesini kullandıktan sonra yaklaşık 12 saniye boyunca kızgın ve sitem dolu bakışlarla sessiz kaldı. Uygun, ayrıca sözlerine şöyle devam etti: “Sonraki taktik değişikliklerle 4-2 yendik. Mutluyuz.” Bu sessiz tepkisi, sosyal medyada geniş yankı buldu.